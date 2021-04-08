Artık yürüyebiliyor! (Yavru alpaka çiftliğin maskotu oldu)

Almanya'da doğum sırasında annesi ölen ve bir bacağı ampüte edilen yavru alpaka, artık yürüyebiliyor. Bir hayvanseverin sahiplenip Marie adını verdiği alpaka için yürüteç tasarlandı. Bu sayede tek başına hareket etmeye başlayan sevimli yavru, kaldığı çiftliğin maskotu haline geldi.

NTV 08.04.2021 - 16:57 | Son Güncelleme : 08.04.2021 - 17:36

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