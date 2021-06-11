Aşı olmayana kurukafa etiketi

Aşılama çalışmalarının yavaş ilerlediği Hindistan'da tepki çeken bir uygulama başladı. Madya Pradeş eyaletinde polis, aşı olmayanlara kurukafa işareti bulunan etiketler yapıştırıyor. Bu duruma sosyal medyada yoğun eleştiri var.  Aşı olanlaraysa üzerinde Hindistan bayrağının bulunduğu "ben milliyetçiyim" yazılı etiketler takılıyor.

NTV 11.06.2021 - 16:24 | Son Güncelleme : 11.06.2021 - 16:31

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