Aşılar etkisiz kalabilir mi?

Aşılarla ilgili çarpıcı bir araştırma var. Ne yazık ki yoksul ülkeler aşı alımında geride kaldı. Aşılama programı dünya genelinde aynı hızda ilerlemiyor. Dünyanın önde gelen enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına göre bu durum aşılara karşı dirençli mutasyonların ortaya çıkması riskine yol açıyor. Corona virüs aşılarının bir yıldan daha az sürede etkisiz kalabileceği uyarısı yapılıyor.
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NTV 30.03.2021 - 14:48| Son Güncelleme : 30.03.2021 - 15:01
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