Aşiretler ülkesi: Libya

Libya'da ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüme katkı sunmak isteyen Almanya, pazar günü bu ülke için düzenlenecek konferansa ev sahipliği yapacak. Ülke siyasetini avcunun içine alanlar aslında aşiretler. Bu, Osmanlı döneminden bu yana böyle. Bunlar o kadar güçlü aşiretler ki, tarihte kralın iktidar gücünü elinde tutmasını sağlayan da bu aşiretler, 2011'de olduğu gibi, bir lideri devirmek için biraraya gelenler de bu aşiretler. Deniz Kilislioğlu, Hafta Biterken'de Libya'nın aşiret tablosunun ayrıntılarını Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Veysel Ayhan ile konuştu.
17.01.2020 - 17:17| Son Güncelleme : 17.01.2020 - 17:45
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