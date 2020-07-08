Asırlık çayhane de corona virüs kurbanı

Tahran'ın tarihi büyük pazarındaki dünyanın en küçük çayhanesinin şimdiki sahibi Hacı Kazım Derviş, devraldığı 70 yıllık geleneği sürdürmeye çalışıyor. İran’ın milli kültür mirası olarak da kayıtlara geçen çayhane, 100 yıllık bir tarihe sahip. (NTV Tahran Muhabiri Ali Asgar Çabuk)
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NTV Haber 08.07.2020 - 14:44| Son Güncelleme : 08.07.2020 - 14:58
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