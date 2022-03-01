Askeri iletişim merkezi böyle vuruldu

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin Belarus’taki ateşkes görüşmesini ardından Kiev ve çevresinde yine siren sesleri yankılandı. Kiev’in doğusundaki Brovary kenti gece Rus saldırısının hedefi oldu ve askeri radar iletişim merkezi bombalandı. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin de yaralandığı belirtiliyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.