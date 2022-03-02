Askeri üssü hedef alan füze apartmana isabet etti

Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e 140 kilometre uzaklıktaki Jitomir kentinde bir askeri üs yakınındaki apartmana 'seyir füzesi' isabet etti. Saldırı sonrası yangın çıktı. Saldırının, Belarus topraklarından yapıldığı ifade edildi. Enkaz altında kalanları kurtarmak için acil durum ekipleri gönderildi. Saldırının yüksek ihtimalle askeri üssü hedef aldığı bildirildi.

Haberler - NTV 02.03.2022 - 09:22 | Son Güncelleme : 02.03.2022 - 09:32

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