Asma köprüdeki tehlikeli yolculuk

ABD’nin Florida eyaletinde bir sürücü bariyeri kırdıktan sonra açılmak üzere harekete geçen asma köprünün üzerinden atladı. Yetkililer, sürücünün ciddi cezalarla karşı karşıya gelebileceğini ifade ederken, güvenlik güçleri her yerde tehlikeli sürücüyü arıyor.
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NTV 16.04.2021 - 16:51| Son Güncelleme : 16.04.2021 - 17:05
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