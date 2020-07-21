''Astro'' trafiği birbirine kattı ... (Heyecanlı serüvende mutlu son)

ABDde başkent Washingtonın çevresinde eyaletlerarası otoyola çıkan ve paniğe kapılan küçük köpek, trafiği birbirine kattı. Astro isimli küçük köpeğin sahibinin arabasından çıkıp otoyolda kaybolmasıyla başlayan macerası Montgomery İtfaiyesinin yoğun çabasıyla sona erdi. Panik halde kendisini kurtarmaya çalışanlardan kaçan Astro, bir arabanın altında kalmaktan son anda kurtuluyor. 7 dakikalık kovalamaca bir televizyon kuruluşunun helikopteri tarafından böyle görüntülenmiş... Astro sonunda, otoyoldan çıkıp girdiği çalılıkta ele geçiyor ve heyecanlı serüveni neyse ki mutlu bir şekilde sona eriyor.

NTV 21.07.2020 - 16:18 | Son Güncelleme : 21.07.2020 - 16:31

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