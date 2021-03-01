Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'ya bağlı astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda uzay yürüyüşüne çıktı. Astronotlar Kate Rubins ve Victor Glover, ömrünü dolduran güneş panellerinin yenilenmesi için hazırlık yaptı. 5 Mart’ta ise Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı JAXA astronotlarının güneş panelleri için gerekli parçaları monte etmesi planlanıyor. Altı yeni güneş paneli, istasyonun gücünü % 30'a kadar artıracak.

NTV 01.03.2021 - 10:41 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 10:51

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