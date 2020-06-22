Asya'da corona virüs vakaları arttı, tedbirler geri geldi

Asya ülkelerinde corona virüste vaka artışları dikkat çekiyor. Bazı ülkeler kısıtlamaları geri getirdi. Azerbaycan'da tedbirler 1 Ağustos'a kadar uzatıldı. Kırgızistan ve Kazakistan'da da vaka artışı üzerine bazı tedbirler yeniden uygulamaya sokuldu.

NTV 22.06.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 15:41

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER