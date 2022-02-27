Sumi'deki Türkler tahliye bekliyor

Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliye işlemi devam ederken Rus kuşatması nedeniyle bulundukları şehri terk edemeyenler de var. O yerlerden biri de ilk günden bu yana yoğun çatışmaların yaşandığı Sumi şehri. Sumi'de 100 kadar Türk'ün mahsur kaldığı belirtiliyor. Öğrencilerden Sadun Yalçın'ın gönderdiği görüntülerde Rus tankları Sumi'ye girişi yer alıyor. NTV, ateş çemberinde kurtarılmayı bekleyenlerle konuştu. Haber: Osman Terkan

Haberler - NTV Haber 27.02.2022 - 03:03 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 03:25

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