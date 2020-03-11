Ateşkesin ardından İdlib'de yaşam (NTV ekibinin izlenimleri)
Türkiye ile Rusya arasında mutabakatın imzalanmasının ardından İdlib'e yönelik saldırıların durması sivillere rahat nefes aldırdı. Günlerdir tedirginlik içinde yaşayan halk kentte günlük yaşamına yavaş yavaş dönüyor. Ancak kentte tahribat büyük, bombardımanın izlerinı heryerde görmek mümkün. İşte NTV ekibinin izlenimleri... (Haber: Celal Çamur Kamera: Yasin Gündoğdu, NTV Haber)
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NTV 11.03.2020 - 14:18| Son Güncelleme : 11.03.2020 - 17:44
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