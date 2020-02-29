Atina NATO itirazını geri çekti

Yunanistan, NATO'nun Türkiye'ye yapacağı askeri sevkiyata itirazını geri çekti. Böylece Türkiye'ye hava desteği verilmesinin önündeki engel kalktı. NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut ayrıntıları canlı yayında aktardı.
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NTV Haber 29.02.2020 - 21:31| Son Güncelleme : 29.02.2020 - 21:43
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