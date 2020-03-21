Atina sokaklarında corona sessizliği

Turizm ülkesi Yunanistanda da birçok ülke gibi corona virüsle önemli bir mücadele var. Dükkanların kapatılması kararıyla birlikte boş kalan sokaklarda 10dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Evsizler ise virüse meydan okurcasına hayat mücadelesine sokaklarda devam ediyor.
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NTV Haber 21.03.2020 - 14:30| Son Güncelleme : 21.03.2020 - 14:39
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