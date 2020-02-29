Atina'dan NATO'ya itiraz (Türkiye'ye askeri sevkiyata koşul talebi)

Sınırda yaşanan göç akını sonrasında Yunanistan'dan NATO'nun Türkiye'ye yapacağı askeri sevkiyata itiraz geldi. Atina yönetimi, Türkiye'nin hava savunma sisteminin güçlendirilmesi için bir şart öne sürülmesini istedi. NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut ayrıntıları canlı yayında aktardı.

NTV Haber 29.02.2020 - 21:02 | Son Güncelleme : 29.02.2020 - 21:10

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