Atina'dan NATO'ya itiraz (Türkiye'ye askeri sevkiyata koşul talebi)
Sınırda yaşanan göç akını sonrasında Yunanistan'dan NATO'nun Türkiye'ye yapacağı askeri sevkiyata itiraz geldi. Atina yönetimi, Türkiye'nin hava savunma sisteminin güçlendirilmesi için bir şart öne sürülmesini istedi. NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut ayrıntıları canlı yayında aktardı.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 29.02.2020 - 21:02| Son Güncelleme : 29.02.2020 - 21:10
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.