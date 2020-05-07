Avrupa Günü'nün bu yılki teması: 70 yıllık dayanışma
9 Mayıs 1950'de yolculuğuna başlayan Avrupa Birliği, 70 yıllık dayanışmayı kutluyor... Avrupa ve Türkiye'nin dört bir köşesinde farklı etkinliklerle kutlanan 9 Mayıs Avrupa Günü'nün bu yılki teması ‘dayanışma’. 'Dayanışmanın 70. Yılı', Cumartesi 12.15'te NTV'de...
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ntv.com.tr 07.05.2020 - 11:06| Son Güncelleme : 07.05.2020 - 11:18
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