Avrupa kapısında zorlu bekleyiş

Avrupa'ya geçmek isteyen 10 binden fazla sığınmacı, Yunanistan sınırında bekliyor. Zaman zaman yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşan sığınmacılar, zor şartlarda mücadele veriyor. Kalabalığa Türkiye'nin dört bir yanından yardım götürülüyor.

NTV 16.03.2020 - 10:33 | Son Güncelleme : 16.03.2020 - 11:02

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