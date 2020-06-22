Avrupa nüfusu yaşlanarak azalıyor

Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı yeni bir rapor, Avrupa'nın yaşlanan ve azalan nüfusuna dikkat çekiyor. 10 milyonu aşan nüfusuyla Yunanistan da nüfusu azalacak ülkelerden. 2070'de Yunanistan'da ortalama yaşam sürecinin kadınlarda 91'e yükselmesi bekleniyor. NTV Atina Muhabiri Derya Özcan'ın haberi geliyor ekranlarınıza..
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NTV 22.06.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 22.06.2020 - 14:32
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