Avrupa yolunda insanlık dramı

Sığınmacı krizini yok sayıp,, Suriye'deki savaştan kaçan milyonlarca insana sırtını dönen Avrupa Birliği'nin uygulamaları sebebiyle, Avrupa'daki sığınmacılar yıllardır çok zor bir yaşam sürüyor. AB'nin Batı Balkan rotasını kapatmasıyla, binlerce sığınmacı Bosna Hersek'te kısılıp kaldı. Yıllardır insanlık dışı şartlarda yaşam mücadelesi veren sığınmacılar Hırvatistan sınırında da şiddet ve işkenceye maruz kalıyor. NTV muhabiri Esma Çakır Bosna-Hersek'ten bildirdi.
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NTV 06.04.2021 - 09:48| Son Güncelleme : 06.04.2021 - 10:05
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