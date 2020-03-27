Avrupa'da can kaybı 17 bine yaklaştı

Avrupa'da corona virüs salgınının yol açtığı can kaybı 17 bine yaklaşırken 285 binden fazla hasta olduğu biliniyor. Fransa'da bir hızlı tren ambulansa dönüştürüldü. İngiltere'de de polise yeni yetkiler verildi. Peki Avrupa virüsle nasıl savaşıyor?
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NTV 27.03.2020 - 09:55| Son Güncelleme : 27.03.2020 - 12:20
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