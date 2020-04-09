Avrupa'da corona virüs salgınında ölenlerin sayısı 61 bini geçti

Avrupa'da corona virüs salgınında ölenlerin sayısı 61 bini geçti. Tespit edilebilmiş vaka sayısı ise 735 binden fazla... Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin arasında 222 de Türk vatandaşı bulunuyor. Paskalya öncesi Yunanistan yeni önlemler aldı, Fransa da 15 Nisan'da dolacak karantina süresini uzattı.

NTV 09.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 09:28

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