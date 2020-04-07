Avrupa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 53 bine dayandı
Avrupa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 53 bine dayandı. Toplam vaka sayısı ise 666 bini geride bıraktı. İtalya'da 400 milyar Euro'luk dev ekonomik yardım paketi açıklandı. Fransa'da son 24 saatte can kaybı sayısı yeni bir rekor kırdı.
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NTV 07.04.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 07.04.2020 - 08:52
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