Avrupa'da döner standardizasyonu var mı? (Denetimler nasıl yapılıyor?)
Döner, Avrupa ülkelerinde de Türkler sayesinde çok tüketilen bir yiyecek. Peki orada üretim konusunda bir standart var mı? Denetimler nasıl yapılıyor? Çamaşır suyu iddiası Avrupa için de geçerli mi? NTV Temsilcisi Gökhan Bozkurt konuya ilişkin ayrıntıları Londra Lambeth Belediye Başkanı İbrahim Doğuş ile konuştu.
23.01.2020 - 15:22| Son Güncelleme : 23.01.2020 - 15:32
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