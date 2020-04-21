Avrupa'da ikinci dalga endişesi

Bazı ülkelerde vaka sayılarında görülen düşüşün ardından alınan önlemler hafifletilmeye başlandı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da küçük dükkanlar kepenk açtı. Danimarka'da da kuaförler, dövme salonları ve ehliyet kursları yeniden faaliyete geçti. Uzmanlar ise ikinci dalga riskine dikkat çekiyor.

NTV 21.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 21.04.2020 - 09:47

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