Avrupa'da vakalar azalınca tedbirler hafifletilmeye başlandı (Uzmanlardan 'ikinci dalga' uyarısı)
Birçok Avrupa ülkesinde corona virüs vakaların azalmasıyla karantina tedbirleri hafifletilmeye başlandı. Danimarka'da bugün ilkokullar açıldı. Avusturya'da da binlerce dükkan kepenk açtı. Ancak uzmanlar ikinci salgın dalgası uyarısı yapıyor.
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NTV 15.04.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 15.04.2020 - 14:43
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