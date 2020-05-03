Avrupa'da önlemler hafifletiliyor

Avrupa'da bazı ülkeler vaka ve can kayıplarındaki düşüş nedeniyle önlemleri gevşetmeye hazırlanıyor. İtalya'da pazartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak, yaklaşık 4,5 milyon kişi işbaşı yapacak. İspanya'da da normal hayata kademeli geçiş pazartesi günü başlıyor.

NTV Haber 03.05.2020 - 04:29 | Son Güncelleme : 03.05.2020 - 04:41

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