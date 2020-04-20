Avrupa'da vaka sayısı 1 milyonu geçti

Avrupa'da COVID-19'da vaka sayısı 1 milyonu geçti. Can kayıpları ise 100 bini aştı. İspanya'da virüs kaynaklı ölüm sayısı son bir ayın en düşük seviyesinde. İtalya'da ise vaka ve ölü sayısında azalma eğilimi sürüyor.

NTV 20.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 09:06

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