Avrupa'da vaka sayısı 1 milyonu geçti

Avrupa'da COVID-19'da vaka sayısı 1 milyonu geçti. Can kayıpları ise 100 bini aştı. İspanya'da virüs kaynaklı ölüm sayısı son bir ayın en düşük seviyesinde. İtalya'da ise vaka ve ölü sayısında azalma eğilimi sürüyor.
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NTV 20.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 20.04.2020 - 09:06
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