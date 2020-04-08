Avrupa'da virüsten 57 bin kişi öldü

Avrupa'da corona virüs kaynaklı ölüm sayısı 58 bine dayandı. Vaka sayısı 702 binin üzerinde. Fransa'da son 24 saatte can kaybında rekor sayıya ulaşıldı. Dün 1427 kişi hayatını kaybetti. Ülkede maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi gündemde. İtalya'da ise ölü ve vaka sayıları düşüş eğilimini sürdürüyor.
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NTV 08.04.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 08.04.2020 - 09:23
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