Avrupa'da "yeni normal"in ilk hafta sonu

İtalya'da karantina kalktıktan sonraki ilk hafta sonu. Halkın aynı bölgede olmak şartıyla seyahatine izin veriliyor. İtalyanlar hafta sonu güneşin ve temiz havanın tadını çıkardı. İspanya, 1 Temmuz'dan itibaren ülkenin uluslararası turizme açılacağını duyurdu. Fransızlar da hafta sonunu sokakta geçiriyor.

NTV 24.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 24.05.2020 - 09:31

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