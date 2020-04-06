Avrupa'nın virüsle mücadelesi sürüyor. Can kaybı ve vaka sayısı her geçen gün artıyor. İngiltere'de corona virüs testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson hastaneye kaldırıldı. İtalya'da ise 19 Mart'tan bu yana bir günde kaydedilen en düşük ölüm sayısı görüldü.
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NTV 06.04.2020 - 08:20| Son Güncelleme : 06.04.2020 - 11:54
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