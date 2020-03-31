Avrupa'nın virüsle mücadelesi sürüyor

Avrupa'nın virüsle mücadelesi sürüyor. Can kaybı ve vaka sayısı ise her geçen gün artıyor. İngiltere, yurt dışında mahsur kalan vatandaşları için 75 milyon sterlin fon ayırdı. Veliaht Prens Charles karantinadan çıktı. Fransa'da ölü sayısı haftanın ilk gününde yeni bir rekor kırdı.

NTV 31.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 10:32

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