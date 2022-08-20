Avrupa'yı fırtına vurdu

Dünyanın birçok farklı noktasından sel ve fırtına haberleri geldi. İtalya, Fransa ve Avusturya'da şiddetli yağış ve fırtınada 13 kişi hayatını kaybetti. Sudan'daki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 77'ye yükseldi.
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NTV Haber 20.08.2022 - 05:27| Son Güncelleme : 20.08.2022 - 05:36
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