Avustralya'da bir kadının alevlerin arasından koalayı kurtadığı anlar
Uzun süredir orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya'da bir kadının hayatını riske atarak alevlerin arasındaki koalayı kurtardığı anlar kameralara yansıdı. Ülkedeki koala nüfusu da alevlerin tehdidi altında. Yangınlar nedeniyle 350'den fazla koala öldü. İşte o anlar...
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