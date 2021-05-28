Avustralya'da fare istilası

Avustralya'nın yeni güney galler eyaletinde aylardır fare istilası yaşanıyor. Şu ana kadar denenen yollarla istilaya karşı çok az başarı elde edildi. Eyalet yetkilileri, Hindistan'dan Avustralya'da kullanımı yasak olan Bromadiolone zehrinden 5 bin litre sipariş etti.

NTV 28.05.2021 - 14:12 | Son Güncelleme : 28.05.2021 - 14:19

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