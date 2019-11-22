Avustralya'da Müslüman hamile kadına saldırı anı kamerada
Avustralya'nın Sydney kentinde, bebek bekleyen Rana Elasmar isimli Müslüman kadın, kendisi gibi başörtülü arkadaşlarıyla kafede otururken bir erkeğin saldırısına uğradı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. O anlar böyle kaydedildi.
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