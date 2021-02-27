Avustralya'ya Çin'e ait roket parçaları düştü

Avustralya'ya uzaydan roket parçaları düştü. Çin'e ait olduğu düşünülen roket parçalarını görenler önce göktaşı olduğunu düşündü. Durum kısa sürede anlaşıldı. Avustralya yayın kurumundan yapılan açıklamada bunun bir uzay enkazı olduğu belirtildi.

NTV 27.02.2021 - 11:21 | Son Güncelleme : 27.02.2021 - 11:35

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