Avusturya’da sel felaketi: İki arkadaş böyle sürüklendi
Avusturya’nın Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletinde şiddetli yağış sel felaketine yol açtı. Yağışlardan en çok etkilenen Hallein kasabasında iki arkadaş sele kapılarak sürüklendi. Onları görüp yardıma koşan komşuları da suya kapıldı. Üç adam sudan çıkabilmek için dakikalarca mücadele etti.
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ntv.com.tr 18.07.2021 - 11:38| Son Güncelleme : 18.07.2021 - 11:52
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