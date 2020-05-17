Aylardır denizde mahsur kaldılar

Küresel COVID-19 salgını sebebiyle limanlar art arda kapanınca Fransa'dan Mart ayında denize açılan araştırma teknesi, denizde mahsur kaldı. Aylardır karaya ayak basmadıklarını söyleyen denizciler, balık tutup karınlarını doyuruyor, deniz suyunu arıtarak hayatta kalıyor.
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NTV 17.05.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 17.05.2020 - 15:59
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