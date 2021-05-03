Az bilinen insanlık dramı: ABD'de Japonlar için kurulmuş olan toplama kampları
Bugün 3 Mayıs.... Acı bir olayın yıldönümü... II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Japon göçmenler ve Japon asıllıları hapsetmek için ‘toplama kampları’ kuruldu... Ve 3 Mayıs'ta ilk tahliyeler başladı. İşte Amerikan yakın tarihinin az bilinen, unutulmuş ‘insanlık dramı’ ...
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NTV 03.05.2021 - 17:21| Son Güncelleme : 03.05.2021 - 17:48
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