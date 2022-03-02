Az daha kurşunların hedefi oluyorlardı

Ukrayna'nın Harkov kentinde Rus Ordusu'nun saldırılarının şiddeti giderek artıyor. Türk vatandaşı Recep Tayyip Demirkent de hamile eşi ile birlikte neredeyse evinde kurşunların hedefi oluyordu... Demirkent eşiyle birlikte evlerini terk etmeden önce camdaki kurşun izlerini görüntüledi; belediye binasına düzenlenen füze saldırısını da NTV'ye anlattı. (Haber:Baran Bila)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.