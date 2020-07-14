Az görülen bir fenomen: Kırmızı Gökkuşağı

Finlandiyada bir gölün üzerinde beliren gökkuşağını cep telofonuna kaydeden sosyal medya kullanıcısı önce heyecanlandım, sonra kötü bir şeylerin işareti olabilir diye endişelendim, notunu düşmüş... Halbuki kırmızı gökkuşağı kuzey ülkelerinde ender de olsa rastlanan bir hava olayı. Özellikle gündoğumu ya da batımında kısa dalga boyu olan mavi ve yeşilin görünmediği, kırmızı ve sarının öne çıktığı bir atmosferik ortamda; kırmızı gökkuşağı, adı verilen bu görüntüyi izlemek mümkün olabiliyor.
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NTV 14.07.2020 - 15:08| Son Güncelleme : 14.07.2020 - 15:17
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