Azak Denizi’nde mahsur denizciler Rus saldırısını kaydetti
Ukrayna’da çatışmaların şiddetinin arttığı noktalardan biri de Karadeniz ve Azak Denizi koridoru... Bölge yaklaşık bir haftadır yoğun bombardıman altında... O bölgede 300 Türk denizci de çeşitli limanlarda mahsur kaldı. Kurtarılmayı bekleyen denizciler bombardıman anında kaydettikleri görüntüleri NTV WhatsApp hattı ile paylaştı. (Haber:Baran Bila)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.