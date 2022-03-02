Azak Denizi’nde mahsur denizciler Rus saldırısını kaydetti

Ukrayna’da çatışmaların şiddetinin arttığı noktalardan biri de Karadeniz ve Azak Denizi koridoru... Bölge yaklaşık bir haftadır yoğun bombardıman altında... O bölgede 300 Türk denizci de çeşitli limanlarda mahsur kaldı. Kurtarılmayı bekleyen denizciler bombardıman anında kaydettikleri görüntüleri NTV WhatsApp hattı ile paylaştı. (Haber:Baran Bila)

Haberler - NTV 02.03.2022 - 12:42 | Son Güncelleme : 02.03.2022 - 12:54

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