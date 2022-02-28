Babasından ayrılan Ukraynalı çocuğun gözyaşları

Ukrayna’da 18-60 yaş arası erkeklerin ülkeden ayrılmalarına yasak gelmesinin ardından yüzlerce kadın çocuklarını yanlarına alıp yollara düştü. Annesiyle beraber her şeyi geride bırakıp başka bir ülkeye sığınmaya çalışanlardan biri de Mark Goncharuk... Saatlerdir yürüyen çocuk ve annesini tıpkı onlar gibi başka ülkeye gitmeye çalışan bir Ukraynalı arabasına aldı. Küçük çocuk gözyaşları içinde ‘‘Babamı Kiev’de bıraktık. Babam ordumuza yardım edecek, savaşacak’’ dedi.
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