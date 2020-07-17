Bacakları olmayan atlet (18 aylıkken spora başladı)
8 yaşındaki Paige Calendine dünyaya bacakları olmadan geldi ancak bu onun jimnastik tutkusu için bir engel değil. Henüz 18 aylıkken spora başlayan küçük atlet, Zanesville şehrinin Jimnastik takımının üyesi. Paige, kendisininden büyük kızların güçlü, mücadeleci ve sıkı çalıştıkları için kendisine ilham verdiklerini söylüyor.
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NTV 17.07.2020 - 15:23| Son Güncelleme : 17.07.2020 - 15:49
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