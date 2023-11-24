Bağlantısızlar Hareketi temsilcileri, kadın hakları için Bakü'de bir araya geldi
Azerbaycanın başkenti Bakü, Bağlantısızlar Hareketi Kadınların Güçlendirilmesi ve Haklarının Genişletilmesi konulu konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansa konuk ülke olarak katılan Türkiye’yi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün temsil etti. İki gün süren konferansta cinsiyet eşitliği ve kız çocuklarının eğitime erişiminin sağlanması gibi konular ele alındı. Haber: Güldal Köroğlu
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