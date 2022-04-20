Bahçede dev bir timsah görenler ne yapacağını şaşırdı
ABD’nin Florida eyaletinde gölden çıkan dev bir timsah evlerin bahçelerinde gezindi. İhbar üzerine mahalleye gelen polis şefi, dev timsahın gezintisini cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Evlerin önünde dolaşan timsah bir süre sonra geldiği yere, göle geri döndü.
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