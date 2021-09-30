Bahçesindeki timsahı çöp kutusuyla yakaladı

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Abdul Gene Malik, bahçesine giren timsahı ilginç bir yöntemle yakaladı. Eski bir asker olan Malik, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki timsahı çöp kutusuna hapsederek bahçesinden çıkarmayı başardı. Sosyal medyada ilgi çeken görüntüler, şaşkınlık da yarattı. ‘‘Ayağındaki terliklerle hareket etmek zor, çöp tenekesi ise imkansız... Nasıl başardın?’’ diye soranlar oldu.

ntv.com.tr 30.09.2021 - 15:35 | Son Güncelleme : 30.09.2021 - 22:49

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