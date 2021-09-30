Bahçesindeki timsahı çöp kutusuyla yakaladı

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Abdul Gene Malik, bahçesine giren timsahı ilginç bir yöntemle yakaladı. Eski bir asker olan Malik, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki timsahı çöp kutusuna hapsederek bahçesinden çıkarmayı başardı. Sosyal medyada ilgi çeken görüntüler, şaşkınlık da yarattı. ‘‘Ayağındaki terliklerle hareket etmek zor, çöp tenekesi ise imkansız... Nasıl başardın?’’ diye soranlar oldu.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 30.09.2021 - 15:35| Son Güncelleme : 30.09.2021 - 22:49
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.