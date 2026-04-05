Bahreyn’e yapılan İran saldırıları yangına yol açtı

İran, ABD varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemelerine yenilerini ekledi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran’dan yapılan yeni saldırılar nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Saldırıların bir tesiste yangına yol açtığı belirtilerek, "Sivil savunma ekipleri İran saldırısı sonucu çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda İHA mı yoksa füze mi kullanıldığı, hedef alınan tesisin ne olduğu ve yaralanma ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda detaylı bilgi verilmedi. Bahreyn’de yaşayan bazı sosyal medya kullanıcıları hedef alınan tesisin Bahreyn Petrol Şirketi’ne (BAPCO) ait Sitra Rafinerisi olduğunu iddia etse de, bu iddia resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı.