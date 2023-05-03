Bakan Çavuşoğlu NTV'de: Türk hava sahası Ermenistan uçaklarına kapatıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile bakanlar düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta yapılabileceğini söyledi. Çavuşoğlu, Türk askerinin Suriye'den çekilmesi için terör koridoru riskinin ortadan kalması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı, "Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok" dedi. Çavuşoğlu, Sudan'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin geçici Port Sudan bölgesine taşınacağını duyurdu. Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'daki anıt provokasyonunun ardından Türk hava sahasının Ermenistan uçaklarına kapatıldığını açıkladı.
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